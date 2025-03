Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com tarifas dos EUA em foco

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/03/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, enquanto investidores seguem acompanhando as medidas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

Liderando perdas na região asiática, o índice Hang Seng caiu 2,35% em Hong Kong, a 23.344,25 pontos, sob o peso de ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,62% em Seul, a 2.615,81 pontos. Na China continental, o Xangai Composto ficou estável, em 3.369,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,57%, a 2.038,17 pontos.