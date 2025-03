Bolsas da Europa sobem com flexibilização de tarifas dos EUA e otimismo na Alemanha

As bolsas europeias subiram no pregão desta terça-feira, 25, impulsionadas pela flexibilização das tarifas dos EUA e pelo aumento acima do esperado do índice Ifo de sentimento das empresas na Alemanha. O mercado financeiro espera que a próxima rodada de tarifas americanas, com início em 2 de abril, seja menos agressiva do que se temia.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,30%, fechando em 8.663,80 pontos. O DAX, de Frankfurt, avançou 1,10%, para 23.104,76 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, ganhou 1,08%, encerrando a sessão em 8.108,59 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,24%, para 13.489,00 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, avançou 0,86%, para 6.832,19 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, teve alta de 1,06%, fechando em 39.384,95 pontos. Os dados ainda são preliminares.

Na segunda-feira, o presidente Donald Trump afirmou Trump que concederá "várias pausas em tarifas para diversos países", mas também adiantou que anunciará sobretaxas adicionais nos próximos dias.