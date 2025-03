Bolsas de Nova York fecham em alta com Dow Jones perto da estabilidade

A Tesla subiu 3,50%, apesar das vendas da fabricante de veículos elétricos na Europa terem caído pelo segundo mês consecutivo.

Na segunda-feira, as ações da Tesla tiveram alta de 12%, seu melhor desempenho desde um ganho de quase 15% em 6 de novembro, dia seguinte à eleição do presidente Donald Trump. O impulso veio após reunião do CEO Elon Musk com funcionários, na semana passada, na qual ele os aconselhou a não vender as ações da companhia, enfatizando os avanços da Tesla em tecnologias de direção autônoma.

A Mobileye Global subiu 8,7% depois que a Volkswagen anunciou que está trabalhando com a empresa de tecnologia de direção autônoma e a fornecedora de peças Valeo para aprimorar os sistemas de assistência ao motorista para o nível 2+ em sua nova linha de veículos.

A Smithfield Foods caiu 2,4%, apesar de a maior produtora de carne suína dos EUA ter reportado ganhos e receita acima das expectativas no quarto trimestre. A empresa abriu seu capital em 28 de janeiro.

As ações da Trump Media and Technology subiram 8,9% após a empresa, dona da plataforma Truth Social, anunciar um acordo com a Crypto.com para lançar uma série de fundos negociados em bolsa (ETFs).

*Com informações da Dow Jones Newswires