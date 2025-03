Bunge anuncia venda de negócio de margarinas e cremes na Europa

A Bunge anunciou nesta terça-feira, 25, que venderá seu negócio de margarinas e cremes na Europa para a Vandemoortele, empresa alimentícia de propriedade familiar com sede na Bélgica. Os detalhes financeiros não foram divulgados. De acordo com a Vandemoortele, as atividades representam um faturamento superior a 450 milhões de euros (US$ 486 milhões). A expectativa é de que o negócio seja concluído em 2026.

Como parte do acordo, a Vandemoortele adquirirá o negócio de margarinas e cremes da empresa norte-americana na Alemanha, Finlândia, Polônia e Hungria, bem como suas unidades de fabricação de margarinas e cremes e um portfólio de 20 marcas de consumo, informou a Bunge.

A Vandemoortele afirmou que a transação reforça o compromisso de seu negócio de soluções alimentícias à base de plantas em apoiar alimentos mais sustentáveis.