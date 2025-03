Câmara vai criar grupo de trabalho para elaborar reforma administrativa

"Não acredito (em apoio do Executivo). Não acredito em quase nada desse atual governo", afirmou o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), ao manifestar apoio à reforma mas ao mesmo tempo descrença com o avanço do tema.

Defensores da reforma, no entanto, acreditam que é possível começar uma discussão para criar um ambiente favorável no futuro. "Não acho fácil, mas não acho impraticável. A reforma administrativa está sendo tão valorizada ao longo do tempo que não é improvável que em um determinado momento se transforme em uma norma", disse o ex-presidente Michel Temer ao falar durante o evento.