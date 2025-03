Carnes: Japão confirma ao Brasil aprovação de regionalização de certificado sanitário

O ministro da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão, Taku Eto, confirmou nesta terça-feira, 25, ao ministro Carlos Fávaro, do Brasil, a aprovação da regionalização do Certificado Sanitário Internacional (CSI) para influenza aviária por município. "Desta forma, as restrições de exportação dos produtos cárneos de frango e ovos ficam limitadas apenas aos municípios onde houver detecção de focos da gripe aviária e não mais o Estado todo", explicou em nota o Ministério da Agricultura brasileiro.

Para Fávaro, a medida garante maior segurança e previsibilidade nas exportações de carne de frango brasileira para o Japão.

Ainda na reunião, foi confirmada a visita de especialistas japoneses em saúde animal para avaliar o sistema brasileiro.