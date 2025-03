Com impairment, Aeris tem prejuízo líquido de R$ 833,1 mi no 4º tri de 2024; alta de 1.204,7%

A fabricante de pás eólicas Aeris Energy registrou prejuízo líquido de R$ 833,1 milhões no quarto trimestre de 2024, o que equivale a uma alta de 1.204,7% ante o prejuízo reportado no mesmo período de 2023, de R$ 63,9 milhões. No ano, a companhia reportou prejuízo líquido de R$ 934,1 milhões, cifra 776,5% maior que a registrada em 2023, de R$ 106,6 milhões.

O resultado trimestral foi impactado em R$ 751,0 milhões pela redução no valor recuperável de ativos (impairment, no jargão do mercado), que resulta da descontinuidade de três contratos com as empresas Siemens Gamesa, Nordex e WEG. Deste total, R$ 505,4 milhões referem-se a estoques, R$ 213,2 milhões a provisões para perdas, e outros R$ 32,3 milhões foram considerados intangíveis.

Esta última cifra decorre do phase out de um projeto encerrado, que inicialmente previa a entrega de 1.168 pás. Foram entregues, porém, apenas 440. De acordo com o diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Aeris, José Azevedo, no entanto, esta frente segue em discussão. A descrição como impairment foi feita para "dar a devida transparência para o mercado", disse ao Broadcast Energia.