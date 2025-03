Dieese aponta que 87,4% dos reajustes salariais em fevereiro foram acima da inflação

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) informou que 87,4% das negociações de reajustes salariais referentes à data-base em fevereiro ficaram acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE). Já em 7,1% dos casos, não houve perdas inflacionárias, enquanto cerca de 5,5% ficaram abaixo do INPC.

De acordo com a Dieese, o resultado do mês passado é o segundo maior registrado nos últimos 12 meses, ficando atrás apenas do porcentual de maio de 2024 (88,6%).

"A correção do salário mínimo, em janeiro, e as sucessivas quedas no valor do reajuste necessário para reposição das perdas salariais nas últimas datas-bases podem ter contribuído para o bom desempenho das negociações no período recente", avalia a entidade.