Dólar recua em linha com exterior e de olho em ata do Copom

O documento do BC enfatiza que "o cenário de convergência da inflação à meta torna-se mais desafiador com expectativas desancoradas para prazos mais longos e exige uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado", aponta o parágrafo 10.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse mais cedo que os programas sociais estão garantidos e defende repensar o modelo das emendas parlamentares em razão do montante que representam no Orçamento.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) reduziu a projeção de março para o IPC, de 0,69% para 0,61%, influenciada pela desaceleração em Alimentação e deflação mais intensa em Despesas Pessoais.

Investidores monitoram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na abertura de evento sobre reforma tributária na Fiesp, enquanto aguardam discursos da diretora do Fed Adriana Kugler discursa às 9h40, e do presidente da distrital de NY, John Williams, às 10h05, além dos dados dos EUA de vendas de moradias novas em fevereiro e o índice de confiança do consumidor do Conference Board em março, ambos às 11h.