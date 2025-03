Presidente do BC japonês diz que taxas de juros reais estão em níveis significativamente baixos

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou nesta quarta-feira (horário local) que as taxas de juros reais do país estão em níveis "significativamente baixos" e que a política monetária dependerá dos desdobramentos da atividade econômica e dos preços, bem como das condições financeiras futuras.

"O Banco conduzirá a política monetária conforme apropriado", declarou ao mencionar uma recuperação modesta da economia japonesa, embora fraquezas em alguns setores sejam registradas. "A economia do Japão provavelmente continuará crescendo em um ritmo acima de sua taxa de crescimento potencial", adiciona.

Ueda projetou que a inflação subjacente ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) aumente gradualmente. "Em relação aos riscos para a perspectiva, ainda há grandes incertezas em torno da atividade econômica e dos preços do Japão, incluindo a evolução da situação em relação ao comércio", disse o presidente do BoJ.