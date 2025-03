Reforma tributária não seria possível sem engajamento da sociedade e dos Três Poderes, diz Appy

O atual, de acordo com Appy, prejudica a crescimento da economia por ser o mais caro do mundo e o mais complexo. E a complexidade, disse ele, acaba por onerar o investimento, a produção, as exportações e gerar litígios.

Já o novo sistema, segundo o secretário, desonera os investimentos, a produção e as exportações, o que levará a economia a ganhos de vantagens competitivas.

"Um desses efeitos, que é o efeito da alteração dos investimentos, é o efeito de competitividade. Temos modelos que permitem gerenciar essas coisas com bastante precisão. E os estudos que estimam esse fator vão ter um potencial de 4 a 6 pontos porcentuais só com o ponto da alteração dos investimentos e exportações", afirmou Appy.

Ainda, de acordo com o secretário, quando se agrega os outros fatores, muito provavelmente o efeito vai ficar, no agregado, maior do que os 10 pontos porcentuais que o presidente da Fiesp, Josué Gomes, mencionou na abertura oficial do evento.