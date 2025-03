Secretário do Tesouro dos EUA recebe líderes para trabalhar em cortes de impostos

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira, 25, em publicação no X, que recebeu líderes da Câmara e do Senado americano, bem como os presidentes do comitê de redução de impostos do país, para trabalhar em cortes de impostos, proposta do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Os republicanos estão unidos em torno da agenda econômica do presidente Trump - incluindo novos empregos, salários maiores e mais produtos feitos na América", escreveu na postagem.