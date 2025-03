Shell aumentará produção e retornos para acionistas em nova estratégia

A Shell aumentará as distribuições aos acionistas para 40% a 50% do fluxo de caixa das operações, de uma meta anterior de 30% a 40%. A empresa continuará a priorizar as recompras de ações e manterá sua política de dividendos progressivos de 4% ao ano.

Por fim, a gigante do setor declarou que explorará oportunidades estratégicas e de parceria para suas operações de produtos químicos nos EUA e que está procurando maneiras de aumentar as margens e fechar instalações de baixo desempenho na Europa.

Por volta das 8h40 (de Brasília), as ações da Shell subiam 1,98% na Bolsa de Londres.

*Com informações da Dow Jones Newswires.