Taxas de juros sobem após Copom mais conservador em ata e por receio com risco fiscal

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, em que o colegiado reiterou a percepção de um cenário "mais adverso" para a inflação e reforçou o compromisso com o combate à alta de preços e com a continuidade no aperto da Selic, abriu espaço para que as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) subissem. A alta ocorreu mesmo diante de recuos no dólar e nos juros dos Treasuries, que na primeira etapa do pregão chegaram a empurrar as taxas para o território negativo.

Os especialistas chamaram atenção particularmente ao parágrafo 10 da ata, em que o Copom diz que as expectativas de inflação "elevaram-se novamente em todos os prazos", mostrando "desancoragem adicional" e um cenário "mais adverso" para os preços.

No mesmo trecho, o colegiado acrescenta: "o cenário de convergência da inflação à meta torna-se mais desafiador com expectativas desancoradas para prazos mais longos e exige uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado".