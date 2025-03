Trump diz que tarifas que serão aplicadas em 2 de abril já estão definidas

O presidente também abordou a questão da guerra Rússia-Ucrânia. Segundo Trump, os EUA estão "avaliando as condições impostas pelo Kremlin para os acordos" de cessar-fogo, e que outros países também estão envolvidos no monitoramento do processo de encerramento do conflito na Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky. "Estamos em profundas discussões com a Rússia e com a Ucrânia e essas conversas estão indo muito bem. Estamos progredindo muito bem no Oriente Médio também", afirmou.

No contexto dos anúncios de investimentos empresariais nos EUA, o republicano confirmou que fará um novo "grande anúncio" na quarta-feira e reiterou que o país está próximo dos US$ 4 trilhões em compromissos de investimento de empresas desde o início de sua presidência, em janeiro.