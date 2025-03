Ampla auditoria vai buscar traçar 'gargalos' nas agências reguladoras, diz presidente do TCU

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, afirmou nesta quarta-feira, 26, em conversa com jornalistas, que uma ampla auditoria em 11 agências reguladoras vai buscar traçar os "gargalos" nos órgãos. Um projeto piloto já começou com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

"O trabalho é oferecer nessa auditoria as condições para conhecer, por exemplo, porque as agências demoram tanto para ter as licenças ambientais. Como é que esses prazos das agências ficam tão longos", declarou o presidente do TCU. "Eu fiz essa proposta porque me motivei com a demora dos licenciamentos que acontecem nessas agências. Por que demora? Quais são as razões? Quais são esses impedimentos? Onde estão os problemas?", disse.

Ele participou do "CNN Talks", evento da CNN Brasil que, na edição desta quarta-feira discute os desafios para a infraestrutura do País.