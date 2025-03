Bolsas NY fecham em queda com expectativa por novas informações de tarifas

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta quarta-feira, 26, em queda, enquanto os investidores acompanham relatos sobre possíveis novas tarifas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre cobre, automóveis e bens da União Europeia. Além disso, o mercado digere falas dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Austan Goolsbee, Neel Kashkari e Alberto Musalem.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,31%, aos 42.454,79 pontos; o S&P 500 perdeu 1,12%, aos 5.712,20 pontos; e o Nasdaq recuou 2,04%, aos 17.899,01 pontos. Os dados são preliminares.

As ações de tecnologia puxaram a queda do S&P 500, depois de o índice ter fechado em alta por três sessões consecutivas.