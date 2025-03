Confiança da Construção sobe 0,7 ponto em março, a 95 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,7 ponto porcentual na passagem de fevereiro para março, a 95 pontos, após dois meses de retração, informou nesta quarta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 1,7 ponto.

"O primeiro trimestre de 2025 encerra com uma melhora na confiança setorial: houve pequena alta dos indicadores de expectativas e de avaliação do ambiente atual de negócios. No entanto, o movimento de março não foi disseminado pelos segmentos setoriais e não recuperou a queda dos dois primeiros meses", afirmou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.

Ela ainda observa que a sondagem de março também apontou novamente uma desaceleração da atividade, mas que isso deve ser revertido, uma vez que as indicações são de retomada das contratações de mão de obra, mantendo o mercado de trabalho pressionado.