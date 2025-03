Direto de Wall Street: bolsas de NY devem buscar direção na abertura com cautela por tarifas

Aline Bronzati, correspondente

Nova York, 26/03/2025 - As bolsas de Nova York devem retomar as negociações sem direção única e leves variações nesta quarta-feira, sinalizam os índices futuros, com investidores em compasso de espera pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previstas para entrar em vigor em 2 de abril. Nos últimos dias, Wall Street navegou por mares menos tumultuados com a sinalização de que as novas taxas poderiam ser mais brandas do que inicialmente previsto, mas a incerteza ainda prevalece uma vez que não há detalhes das medidas, que estão sendo usadas pela gestão republicana para negociar interesses com países aliados e adversários.

Às 10h20 (de Brasília), o futuro do Dow Jones subia 0,14%, enquanto o do S&P 500 se mantinha estável e o do Nasdaq caía 0,15%.