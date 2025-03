Embraer acerta venda de até 20 jatos para o Japão em negócio de quase R$ 10 bi

No discurso aos empresários, Lula disse que as vendas poderiam ser ainda mais extensas. "Posso dizer ao primeiro-ministro Ishiba que são de muita qualidade os aviões da Embraer. Quem compra 20 pode comprar um pouco mais e quem sabe todas as empresas japonesas podem voar de avião da Embraer", afirmou o presidente.

Combustível Sustentável de Aviação

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que houve também avanço em um convênio de cooperação do Combustível Sustentável de Aviação (SAF). "As companhias aéreas japonesas têm total interesse em poder voar através do SAF e o Brasil tende a ser, no futuro, um grande exportador desse combustível", afirmou.

Ele ressaltou que o governo está trabalhando com o Japão para que 10% do combustível do país asiático possa ser fruto de etanol até 2030 e até 20% em 2040, segundo o plano estratégico de energia do país.

A cooperação entre os dois países estimularia a indústria sucroenergética do Brasil, segundo Costa Filho.