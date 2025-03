No Reino Unido, OBR corta pela metade projeção do PIB e ministra alerta sobre incertezas

O Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR, na sigla em inglês) do Reino Unido cortou pela metade a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) britânico neste ano, de 2% para 1%, segundo pesquisa trimestral divulgada nesta quarta-feira, 26. Em discurso no parlamento para apresentar o relatório, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, alertou sobre as dificuldades enfrentadas em um ambiente global "amplamente incerto" com a guerra em andamento na Ucrânia, fluxos comerciais instáveis e custos de empréstimo elevados.

Reeves reiterou que o Partido Trabalhista herdou uma economia quebrada, depois de anos do governo sob controle do Partido Conservador. "Desde que assumimos no ano passado, trabalhamos para reequilibrar finanças públicas e dar estabilidade para o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) cortar taxas de juros", afirmou.

Antes do discurso da ministra, o premiê do Reino Unido, Keir Starmer, ressaltou que "tem confiança total" no trabalho de Reeves e defendeu a necessidade de ampliar gastos com defesa como recurso também para melhorar a situação econômica do país, ao ser questionado pelo parlamento.