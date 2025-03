Nomeado para SEC, Atkins deve enfrentar perguntas sobre criptomoedas no Senado amanhã

Há dúvidas sobre os recursos da SEC para apoiar esses objetivos, bem como sua determinação em fazê-lo, dados os relatos de que centenas de funcionários podem estar deixando o departamento e a decisão da comissão de recuar em vários casos de criptomoedas iniciados durante a administração anterior.

"Suspeito que os democratas concentrarão muitas questões no papel da SEC na proteção do consumidor e do investidor", diz Chris Nevkinda do Cannon Financial Institute. "Desde a transição em janeiro, a SEC abandonou uma série de ações de execução direcionadas a vários negócios de ativos digitais, a saber, Coinbase e Ripple Labs."

Essas ações ocorreram sob a liderança interina de Mark Uyeda, um republicano que retomaria seu papel como comissário se Atkins for confirmado.