PIB da Espanha cresce 0,8% no 4º trimestre ante trimestre anterior, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,8% no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa final do Instituto Nacional de Estatística (INE). O resultado confirmou estimativa preliminar divulgada no fim de janeiro. Na comparação anual, a economia espanhola teve expansão de 3,4% entre outubro e dezembro, um pouco menor do que o cálculo inicial, de 3,5%. Em todo o ano de 2024, o PIB espanhol foi 3,2% maior que o de 2023, confirmou o INE.