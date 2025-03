Reag leva nova empresa para listar na B3, dois meses após fazer IPO reverso

As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Ciabrasf começaram a ser negociados no dia 28 de fevereiro na B3, com o código "ADMF3". Nesta quarta-feira acontece a cerimônia formal para tocar o sino, que será feita pelo CEO da Reag, o empresário João Carlos Mansur, que já foi diretor da WTorre e na época um dos que cuidou do projeto para criar o já icônico Allianz Parque. O grupo Reag foi fundado em 2012 por Mansur. Além da parte de investimentos, o grupo ainda conta com uma seguradora e uma financeira, além de participações em empresas.

A Ciabrasf nasce com mais de 700 fundos administrados e um patrimônio líquido perto dos R$ 240 bilhões. A empresa oferece serviços como administração e custódia de ativos, escrituração, securitização, operações de agente fiduciário e distribuição de produtos financeiros, incluindo atendimento a investidores não residentes.

"O movimento permitirá que a nova companhia tenha maior visibilidade no mercado de capitais e amplie suas oportunidades de captação de recursos para novos investimentos", afirma um comunicado da empresa sobre a listagem da Ciabrasf.