Reino Unido anuncia estimativas de refinanciamento do Tesouro, após projeções de Primavera

Estrategista sênior de rendimentos do TD Securities, Pooja Kumra nota que a proporção dos leilões planejados de Gilts de longo prazo foi notavelmente reduzida para o ano fiscal de 2026.

Em discurso no parlamento, Reeves destacou que há necessidade de aumentar gastos públicos no curto prazo, mas que está comprometida com as regras fiscais. O Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR, na sigla em inglês) projeta que a dívida pública deve atingir um novo pico no próximo ano, antes de retomar trajetória de queda.

*Com informações da Dow Jones Newswires