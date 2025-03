Representante dos EUA e vice-premiê chinês expressam preocupações sobre comércio

O representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, teve uma videoconferência nesta quarta-feira, 26, com o vice-premiê chinês He Lifeng para discutir a situação das relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Durante a conversa, Greer expressou "sérias preocupações" sobre o que classificou como políticas e práticas comerciais "injustas e anticompetitivas" da China, segundo comunicado de seu escritório.

He, por sua vez, manifestou "solenes preocupações" sobre tarifas já impostas pelos EUA e tarifas recíprocas que Washington planeja adotar a partir do dia 2, de acordo com a agência de noticias estatal chinesa Xinhua.