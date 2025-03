Sandoval: Tenho esperança que tema do corte de geração seja resolvido na Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse ter "esperança" que o problema do corte de geração de energia seja encaminhado em âmbito regulatório pela agência. Ele comentou, por outro lado, em conversa com jornalistas, que há movimentos no Congresso para buscar soluções para o tema.

Ele reforçou que a discussão é própria do regulador, embora o Legislativo possa eventualmente "fazer um bom debate". Sandoval Feitosa participou do "CNN Talks", que, na edição desta quarta-feira, 26, discutiu os desafios para a infraestrutura do País.

O ponto da focal da discussão com a Aneel e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é o aumento das possibilidades de ressarcimento aos empreendedores prejudicados com o corte de geração - o que teria impacto para os consumidores.