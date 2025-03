TCU faz uma série de recomendações e aponta riscos na atuação da Susep

A área técnica do TCU aponta riscos com a provável sobrecarga de trabalho, redução do tempo disponível para treinamento e aperfeiçoamento do corpo de servidores, possível redução de qualidade na execução de processos de trabalho, deficiência na gestão, dentre outros.

Foi recomendado ainda, à Susep, a inserção prazos e limites temporais para "encaminhamento de solução de problemas graves detectados em entidades sob regime de liquidação extrajudicial e intervenção". O TCU também pediu que a Superintendência "avalie a introdução de mecanismos mais efetivos de controle e responsabilização da atuação de liquidantes e interventores".

Os segmentos de mercado supervisionados pela Susep são formados por sociedades seguradoras, de capitalização, entidades abertas de previdência complementar, resseguradores e pelas pessoas físicas e jurídicas intermediárias desses serviços. São 105.241 atores, considerando o ano base 2022, com arrecadação acumulada anual do setor supervisionado alcançando R$ 355,96 bilhões - participação de 3,62% do PIB.