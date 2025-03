Autor de lei do Perse diz que teto de R$ 15 bi será mantido: 'Não vou voltar atrás na palavra'

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE), autor do projeto que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), disse nesta quinta-feira, 27, que houve um acordo do Congresso com o Ministério da Fazenda em relação aos recursos destinados ao programa.

O Perse é um programa criado durante a pandemia da covid-19 para apoiar o setor de turismo e eventos por causa das políticas de isolamento social. Com o programa, empresas do setor de turismo e eventos têm direito a isenções fiscais de tributos federais. Apesar de ter sido criado durante a pandemia, o programa foi mantido ao longo dos anos por causa do lobby feito pelo setor.

Ao aprovar a prorrogação do Perse, no ano passado, o Congresso, a pedido do governo, fixou um teto de R$ 15 bilhões em renúncias fiscais com o programa. Assim que esse valor fosse atingido, as isenções deixariam de valer.