Banco do Brasil assina acordo e ganha grau de investimento no Japão

Um dos destaques é o Donation Time Deposit, produto voltado a investidores que buscam fomentar práticas ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança) enquanto recebem juros sobre seus investimentos.

O memorando foi assinado durante o Fórum Econômico Brasil-Japão, realizado no país e que contou com uma comitiva do banco, liderada pela presidente, Tarciana Medeiros. O BB se juntou a cerca de 500 empresários e líderes do setor financeiro para discutir oportunidades de cooperação econômica entre os dois países.

"O Banco do Brasil tem um compromisso histórico com as pessoas, com as comunidades que atendemos dentro e fora do país. Essa parceria com a JP-MIRAI reforça nosso propósito de apoiar, com responsabilidade e inclusão, a comunidade japonesa e os brasileiros que vivem no Japão, oferecendo soluções financeiras sustentáveis e acessíveis", disse Tarciana em nota.

O banco também anunciou a conquista do grau de investimento concedido pela JCR, uma das principais agências de classificação de risco do país. De acordo com o BB, a nota foi concedida diante da solidez financeira do banco e de sua governança, e da atuação no comércio Brasil-Japão.

"A área internacional do BB tem atuado com protagonismo, sempre com soluções inovadoras e alinhadas às demandas dos mercados globais. Nossa rede externa exerce um papel fundamental no suporte aos clientes brasileiros, em especial as empresas exportadoras, segmento no qual o BB é líder", disse o vice-presidente de Negócios de Atacado, Francisco Lassalvia.