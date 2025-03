BC diz no RPM que tarifas dos EUA podem aumentar ou diminuir o IPCA

O Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 27, que as tarifas comerciais instituídas pelos Estados Unidos podem resultar em um efeito para cima ou para baixo na inflação brasileira. Por um lado, se elas gerarem valorização do dólar ou redução do apetite por risco, devem aumentar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por outro, uma eventual redução no dinamismo do comércio, com desaceleração da economia mundial, poderia favorecer o real e resultar em menores pressões aqui.

No Relatório de Política Monetária (RPM), o BC explicou que essas duas possibilidades já estão contempladas no seu balanço de riscos: o vetor inflacionário, no trecho que fala em "conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada"; e o vetor para baixo, em "cenário menos inflacionário para economias emergentes decorrente de choques sobre o comércio internacional e sobre as condições financeiras globais".

"Se esse cenário for acompanhado de valorização global do dólar e forte redução do apetite ao risco, haveria pressão sobre o valor do real, repercutindo sobre a inflação doméstica", afirmou o BC, explicando o risco altista. "Do ponto de vista doméstico, no caso de verificação de políticas, como as do âmbito fiscal, que levem a nova deterioração da percepção dos agentes, poderiam ocorrer novos efeitos na taxa de câmbio e nas expectativas de inflação, com as pressões inflacionárias decorrentes."