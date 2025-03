Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com setor automotivo derrubado por tarifa de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/03/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com ações do setor automotivo derrubadas por anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que carros importados passarão a ser tarifados.

O índice japonês Nikkei caiu 0,60% em Tóquio, a 37.799,97 pontos, em meio a tombos das montadoras Mazda Motor (-6%) e Subaru (-5%), enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,39% em Seul, a 2.607,15 pontos, à medida que Hyundai Motor e Kia amargaram quedas de 4,3% e 3,5%, respectivamente, e o Taiex registrou perda de 1,39% em Taiwan, a 21.951,76 pontos.