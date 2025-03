Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações de montadoras após tarifa de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/03/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que ações do setor automotivo reagiram em forte queda ao anúncio tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, para carros importados.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,78%, a 544,45 pontos. Apenas o subíndice de montadoras e de autopeças amargava perda de 2,3%.