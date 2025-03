Dólar sobe com tarifas e dados locais no radar, mas queda da divisa no exterior limita

Na agenda interna, o IPCA-15 desacelerou a 0,64% em março, após alta de 1,23% em fevereiro. O resultado do mês veio abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,68%. No ano, o índice acumula alta de 1,99% e, em 12 meses, 5,26%, abaixo da projeção mediana de 5,30%.

A Terra Investimentos estima que a difusão do IPCA-15 atingiu 61% em março, ante 65,1% em fevereiro. A taxa mede a proporção dos 377 subitens do indicador que tiveram aumento de preços no período.

O Banco Central (BC) atualizou, no Relatório de Política Monetária (RPM), a trajetória da inflação esperada e não vê convergência do IPCA para o centro da meta de 3% até pelo menos o terceiro trimestre de 2027. Essa sinalização sobre a inflação sugere que a taxa Selic seguirá elevada por longo período, favorecendo a atratividade do carry trade e limitando o avanço da divisa americana ante o real.

As atenções ficam ainda na coletiva de imprensa sobre o RPM do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do diretor de política econômica da instituição, Diogo Guillen (11h), que devem também orientar as expectativas no mercado sobre o ciclo de alta da Selic.

Mais cedo, o Governo Central registrou déficit primário de R$ 31,673 bilhões em fevereiro e superávit de R$ 53,184 bilhões no primeiro bimestre deste ano.