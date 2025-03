É preciso união da Europa para enfrentamento do atual momento de incerteza, diz membro do BCE

Para o dirigente, todas as iniciativas da Comissão Europeia para simplificação e os pacotes Omnibus - a proposta legislativa para reduzir encargos regulatórios para empresas - estão na direção certa.

O dirigente observou ainda que a configuração do mundo após a pandemia beneficiou a Europa por diversas razões. E trouxe alguns choques. Do lado do choque positivo, houve preferência por lazer no continente, o que favoreceu a Espanha, por ter uma reconhecida ampla oferta de atividades no segmento.

Escrivá abordou ainda o efeito da guerra nos preços de energia elétrica, afirmando que, hoje, os preços no mercado futuro de energia da Espanha estão cerca de 30% mais baixo do que o de outros países europeus diante da capacidade do país.

O terceiro choque positivo que ocorreu após a pandemia foi o aumento do trabalho remoto, parcialmente, em razão dos investimentos em redes digitais.