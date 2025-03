EUA devem enfrentar dívida recorde e desafios fiscais até 2055, projeta CBO

O Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos (CBO, na sigla em inglês) projetou que a dívida pública do país atingirá níveis históricos nas próximas décadas, chegando a 156% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2055, caso as leis atuais permaneçam inalteradas. O relatório alerta que o endividamento "ultrapassará o pico histórico alcançado após a Segunda Guerra Mundial (106% do PIB) já em 2029", quando deve chegar a 107% do PIB.

Segundo a instituição, os déficits anuais devem permanecer elevados, atingindo 7,3% do PIB em 2055, impulsionados principalmente pelos custos com juros da dívida, que saltarão de 3,2% para 5,4% do PIB no período.

O aumento dos juros e os déficits primários persistentes são os principais responsáveis pela trajetória insustentável, destaca o CBO.