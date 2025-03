Even tem prejuízo líquido consolidado de R$ 13,9 milhões no 4º trimestre de 2024

A incorporadora Even teve prejuízo líquido consolidado de R$ 13,9 milhões no quarto trimestre de 2024, o que representa uma reversão em relação ao lucro de R$ 57,2 milhões no mesmo período de 2023. No ano inteiro, o lucro da companhia foi de R$ 42,1 milhões, queda de 80,5% em relação ao ano anterior.

Sem contar os efeitos da venda de participação na Melnick, a Even reportou lucro de R$ 30,4 milhões no quarto trimestre, queda de 22%; e lucro de R$ 193,9 milhões no ano, aumento de 11,7%.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 23,2 milhões no quarto trimestre, revertendo dado positivo de R$ 49,9 milhões no mesmo período do ano anterior. No ano, o Ebitda foi de R$ 12,5 milhões.