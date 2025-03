Galípolo: momento é de ingresso em nível de juro que é 'contracionista com alguma segurança'

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 27, que a cúpula da instituição tem buscado entender se o atual nível da Selic, de 14,25% ao ano, é contracionista o bastante para levar a inflação para a meta. "A gente está ingressando num ambiente, num patamar de taxa de juros, que é contracionista com alguma segurança mesmo para quem tem um nível de taxa de juros neutra mais elevado. A gente está em um processo de continuar olhando a atividade econômica a partir dessas defasagens e os outros elementos que a gente conseguiu elencar aqui", considerou, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório de Política Monetária (RPM), divulgado pelo BC no período da manhã, ao explicar que as defasagens se referem aos mecanismos comuns de transmissão da alta de juros para a economia.

Galípolo voltou a revelar o desconforto de todo o board do BC em relação à continuidade das altas das expectativas de inflação. "As expectativas nos incomodam muito, e no nível de desancoragem de todos os demais elementos de uma inflação corrente", considerou.

O presidente da autoridade monetária voltou a dizer sobre a importância de continuar a monitorar o máximo possível a quantidade de dados para que o BC possa ganhar confiança. "A gente está tateando agora esse processo para entender se esse nível de política monetária, que está contracionista, mesmo que tenha taxa de juros neutra mais elevada, se é contracionista o suficiente para que a gente possa fazer a contingência dentro do horizonte que a gente está estabelecendo", reforçou.