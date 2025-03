Galípolo reforça que, no curto prazo, País vai conviver com IPCA acima da meta

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou nesta quinta-feira, 27, que, no curto prazo, a inflação seguirá acima da meta perseguida pela autoridade monetária, que tolera um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de no máximo 4,5%.

Durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório de Política Monetária (RPM), divulgado pela manhã, ele disse que deve ser o primeiro chefe do BC a escrever, em um único ano, duas cartas ao presidente do Conselho Monetário Nacional (CMN) explicando a inflação acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta. A primeira carta foi entregue em 10 de janeiro.

Segundo o presidente do BC, a autarquia tem procurado comunicar que, no curto prazo, será preciso conviver com o IPCA acima da meta, apesar dos juros em nível elevado.