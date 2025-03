Galípolo: Sidônio não fez nenhum tipo de sugestão sobre a comunicação do BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 27, nunca ter recebido "qualquer tipo de sugestão" do ministro da Secretaria de Comunicação Institucional a Presidência, Sidônio Palmeira, sobre a comunicação da autarquia. "O Sidônio talvez seja um dos ministros mais zelosos com a autonomia do Banco Central, eu não consegui nem convidar ele para tomar um café aqui", comentou Galípolo, durante uma entrevista coletiva para comentar o Relatório de Política Monetária (RPM), divulgado no período da manhã.

Galípolo negou ter recebido qualquer sugestão do ministro sobre como conduzir a comunicação do BC acerca de uma mudança no Pix.

A mudança, lançada no começo de março, visava obrigar instituições participantes do arranjo a garantir que nomes de pessoas e empresas vinculadas a chaves Pix estejam em conformidade com bases da Receita Federal.