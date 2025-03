Grupo Transportes sobe 0,92% em março ante alta de 0,44% em fevereiro no IPCA-15

Os gastos das famílias com Transportes passaram de uma elevação de 0,44% em fevereiro para uma alta de 0,92% em março, uma contribuição de 0,19 ponto porcentual para a taxa de inflação de 0,64% apurada neste mês pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em fevereiro, o impacto do grupo Transportes para o resultado geral havia sido de 0,09 ponto porcentual.

Em março, os combustíveis subiram 1,88%. Houve aumentos nos preços do etanol (2,17%), do óleo diesel (2,77%), do gás veicular (0,08%) e da gasolina (1,83%).

A gasolina foi o subitem de maior pressão no IPCA-15, uma contribuição individual de 0,10 ponto porcentual.