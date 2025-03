Guillen: efeitos defasados e incerteza corroboram visão de alta de menor magnitude em maio

O diretor de Política Econômica do Banco Central apontou também maiores incertezas, tanto internas quanto externas nas projeções para a atividade econômica. No Relatório de Política Monetária publicado nesta quinta-feira, o BC revisou a projeção ao crescimento do PIB deste ano de 2,1% para 1,9%.

Na apresentação do relatório à imprensa, Guillen observou que a revisão é consistente com a perspectiva de moderação de crescimento, na esteira de uma política monetária mais contracionista.

Ele ponderou, no entanto, as incertezas, num momento em que o BC trata com cautela dados que sugerem menor tração da atividade. "A incerteza sobre essa projeção aumentou, tanto pelas questões externas que a gente já discutiu, quanto pelas internas, como é que vai se dar esse processo de desaceleração", comentou o diretor do BC.

Pontuou que a projeção de crescimento para 2025 reflete a tendência de redução dos setores mais cíclicos, incluindo o setor de serviços, dado o aumento de juros, ao passo que nos setores exportadores, de produtos primários e agropecuária, houve um aumento da previsão.

Conforme Guillen, o cenário do BC também contempla uma redução na projeção do consumo das famílias e dos investimentos, a formação bruta de capital fixo. "Então, as partes mais ligadas ao ciclo com menor crescimento e as partes menos ligadas, como agropecuária, com crescimento mais expressivo, mais marcado no primeiro trimestre. É um processo de moderação de crescimento ao longo do ano", afirmou.