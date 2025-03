Lula diz que vai trabalhar por acordo comercial do Mercosul com o Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse no final da noite desta quarta-feira, 26, pelo horário de Brasília, que, quando assumir a presidência do Mercosul, no segundo semestre, irá trabalhar para que haja um acordo comercial entre o bloco econômico e o Japão. A declaração foi feita durante entrevista coletiva, em Tóquio, no último dia da visita de Estado ao país asiático.

Lula afirmou que esta foi a visita mais importante das cinco vezes que já esteve no Japão. O presidente exaltou a relação histórica entre os dois países, mas disse que houve queda no fluxo comercial nos últimos anos e que é preciso aprimorá-lo.

Lula também disse que os encontros com autoridades japonesas foram importantes para exaltar o multilateralismo e o livre comércio em um momento em que a democracia corre risco no mundo e em que medidas protecionistas são tomada por alguns países. "Volto para o Brasil com a certeza de que abrirmos uma trincheira importante para o desenvolvimento brasileiro", disse Lula. O presidente também mencionou que está "convidando" o Japão a participar de investimentos no Brasil para fomentar a transição energética.