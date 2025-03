Macron, sobre tarifas dos EUA: europeus 'responderão com reciprocidade'

Ucrânia

Sobre a reunião com líderes europeus para tratar da guerra na Ucrânia, Macron afirmou que "vários países fizeram compromissos militares e financeiros adicionais para a Ucrânia" e que o bloco decidiu, "por unanimidade", manter a pressão sobre a Rússia, especialmente sem retirar sanções.

"Continuaremos a apoiar a Ucrânia e o exército ucraniano no curto prazo, e decidimos acelerar os empréstimos para a Ucrânia. Vários países fizeram compromissos militares e financeiros adicionais para a Ucrânia hoje", declarou. "Concordamos que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer e eu encarregaremos nossos chefes de defesa de enviar uma equipe franco-britânica à Ucrânia para preparar o formato das forças armadas ucranianas no futuro", disse, acrescentando que nem todos os membros concordaram com a presença de uma força militar no território ucraniano.

Em comunicado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforçou a necessidade de um "plano único e claro" para o fim do conflito. Ele também questionou os líderes europeus sobre os próximos passos da coalizão em caso de ameaça russa e em que momento as forças europeias seriam enviadas à Ucrânia. "No início de um cessar-fogo ou apenas quando a guerra terminar completamente e houver um acordo definitivo?", perguntou.