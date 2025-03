Minério e alívio no IPCA-15 impulsionam Ibovespa apesar de cautela externa com tarifas

A alta do minério de ferro e a desaceleração da inflação brasileira em março medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) sobrepõem ao recuo das bolsas em Nova York sobre o Ibovespa. O principal indicador da B3 sobe para a faixa dos 133 mil pontos na manhã desta quinta-feira, 27, depois de ter fechado com alta de 0,34%, aos 132.519,63 pontos, na véspera. Nos EUA, os indicadores acionários caem levemente.

Na avaliação de Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos, os índices operam lateralizados, enquanto os investidores digerem os dados informados hoje e as questões das tarifas americanas. "O investidor estrangeiro é que está fazendo preço aqui. Tem fluxo vindo para emergente", afirma.

Os investidores avaliam ainda o Relatório de Política Monetária (RPM) divulgado nesta manhã. O setor automotivo mundial fica no foco após o governo dos Estados Unidos colocar tarifas de 25% sobre importações de todos os automóveis não fabricados no país. Ao mesmo tempo, ficam no radar dados de atividade dos EUA informados hoje, como o PIB do quarto trimestre, que cresceu 2,4% anualizado, conforme o esperado.