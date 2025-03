Projeção de crescimento do saldo total de crédito em 2025 passa de 9,6% para 7,7%, aponta BC

A previsão de crescimento do saldo do crédito livre passou de 9,6% para 7,9%, com mudança nas estimativas para pessoas físicas (10,0% para 8,5%) e jurídicas (9,0% para 7,0%). Já a estimativa para o crédito direcionado foi alterada de 9,7% para 7,5%, também com revisões nas categorias PF (10,0% para 7,5%) e PJ (9,0% para 7,5%).