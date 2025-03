Reação coordenada a Trump não é tema de debate no Brics, diz Antonio Freitas, da Fazenda

Apesar do impacto das tarifas anunciadas pelo governo americano, os países do Brics não têm usado as reuniões técnicas do bloco para alinhar uma reação coordenada contra a política comercial que está sendo implementada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Primeiro, não sabemos bem o que vai ser implementado pelos EUA. Segundo, cada membro do Brics tem o seu relacionamento com os norte-americanos. O Brics, como eu tentei colocar aqui na apresentação, não é um corpo homogêneo, unificado. Tem perspectivas diversas, tem nuances, tem interesses às vezes divergentes", afirmou, em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o subsecretário de finanças internacionais e cooperação econômica do Ministério da Fazenda, Antonio Freitas.

Hoje, no escritório do ministério na avenida Paulista, Freitas participou de mais uma apresentação das prioridades do grupo a representantes da sociedade civil. Na segunda-feira, uma apresentação já tinha sido realizada no Palácio da Fazenda, no Rio de Janeiro, dentro dos eventos da trilha de finanças do Brics, neste ano presidido pelo Brasil.