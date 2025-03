Sindipeças expressa preocupação com tarifas de Trump sobre autopeças

"A Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças e o Sindipeças, entidades que representam a indústria de autopeças no Brasil, veem com preocupação a adoção de tarifa adicional de 25% sobre todos os veículos importados pelos Estados Unidos, com vigência a partir de abril. Algumas peças automotivas também serão sobretaxadas, semanas depois, com possibilidade de aumento de itens na lista inicial. As entidades aguardam a publicação do completo teor da legislação para analisar mais detalhadamente possíveis impactos", diz a nota, na íntegra.

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, aguarda mais detalhes das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para comentar potenciais impactos. Os Estados Unidos não são um destino relevante dos carros exportados pelo Brasil - o País não embarca automóveis com regularidade para lá. Há uma preocupação das montadoras, porém, de as tarifas promoverem um desvio dos carros, até então importados pelos Estados Unidos, a mercados sem o mesmo nível de proteção tarifária.

Por isso, a Anfavea vem cobrando o retorno imediato das alíquotas cheias, 35%, do imposto cobrado na importação de veículos híbridos e elétricos, que vêm, principalmente, da China. Esse imposto vem subindo gradualmente desde janeiro do ano passado, com retorno às alíquotas de 35% em julho de 2026.