Taxas de juros chegam a cair 20 pontos após IPCA-15 menor e bateria de indicadores

Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira, 27, e os médios chegaram a recuar 20 pontos, após uma bateria de indicadores e o Relatório de Política Monetária (RPM) no Brasil e dados nos EUA. O IPCA-15 de março subiu 0,64% e ficou abaixo da mediana das projeções (+0,68%). Por outro lado, o déficit do Governo Central, de R$ 31,673 em fevereiro, foi maior que mediana de R$ 30,925 bilhões das projeções.

No RPM, o BC diz que não vê convergência do IPCA para o centro da meta de 3% até pelo menos o terceiro trimestre de 2027. O documento mantém o tom conservador e diz ainda que o balanço de riscos está assimétrico, indicando que a chance de o IPCA ficar acima das projeções no cenário de referência é maior do que de ficar abaixo. Os juros dos Treasuries longos desaceleraram após o PIB do quarto trimestre dos EUA crescer 2,4%, como previsto.

Às 9h45 desta quinta-feira, a taxa de deposito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 15,075%, de 15,158% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 recuava para 14,975%, de 15,134%, e o para janeiro de 2029 cedia para 14,790%, de 14,901% no ajuste de quarta-feira, 26.