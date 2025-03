Temos visibilidade zero, do tipo encoste e ligue os piscas, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) da distrital de Richmond, Tom Barkin, afirmou que a direção da política monetária pelo Banco Central americano está sendo traçada debaixo de uma densa névoa e, por, isso as autoridades devem enfrentar o quadro cuidadosamente e lentamente.

"Com toda essa mudança, uma névoa densa caiu. Não é um tipo de névoa do dia a dia e 'difícil de prever'. É um tipo de névoa 'visibilidade zero, encoste e ligue os piscas'", disse Barkin em comentários preparados para a sua palestra na Universidade Washington e Lee, no estado da Virgínia, nesta quinta-feira.

Se assumirmos uma tarifa eventual de 20% sobre a China e uma tarifa de 25% sobre o México, Canadá e produtos de alumínio e aço, a taxa média de tarifa aumentaria quase quatro vezes mais do que em 2018 nos EUA, disse Barkin. "No contexto da alta inflação recente, pode-se imaginar um impacto maior nos preços", ainda que ninguém saiba como serão estabelecidas as taxas de tarifa ou como os países, empresas e consumidores afetados responderão.